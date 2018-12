Meteo: perturbazione atlantica si abbatte sull’Italia, ancora maltempo in Calabria

Temporali in arrivo domani al Centro-Sud, in particolare sul basso Tirreno e venti in aumento. A causare un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche una perturbazione di origine atlantica che innescherà un’area di bassa pressione sui nostri mari occidentali.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalle prime ore di domani, lunedì 17 dicembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, in estensione nel corso della mattinata a Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare sui versanti tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sempre dalla mattinata di domani si segnalano venti da forti a burrasca nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, su Sicilia e Calabria con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata allerta arancione su tutta la Calabria, tranne che sui settori orientali dove è prevista allerta gialla.