Scantinato a fuoco a Crotone, panico in una palazzina di sei piani

Il fumo che invade un intero vano scale di una palazzina di sei piani: tanto è bastato per creare alcuni attimi di panico tra i residenti e far scattare decine di telefonate ai vigili del fuoco.

È accaduto ieri, intorno alle 8 di sera, a Crotone, in Località San Giorgio, alle porte del capoluogo, dove sono immediatamente intervenuti i pompieri con una squadra riuscendo a spegnere l’incendio che era divampato nello scantinato del condominio di sei piani.

I vigili hanno confinato le fiamme in una stanza dove erano depositati alcuni oggetti dei residenti, e aperto le finestre del vano scale per far uscire il fumo. Fortunatamente il tutto senza alcun ferito o conseguenze più gravi.