Cronaca: devono scontare la pena definitiva, 2 arresti nel vibonese

I Carabinieri della Stazione di Dinami e della Stazione di Serra San Bruno hanno dato esecuzione a due distinte ordinanze di esecuzione pena emesse dall’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia nei confronti di: Filippo Tavella, 79enne originario di Dinami, condannato ad una pena di 2 anni e 5 mesi da scontare agli arresti domiciliari per il reato di indebita percezione di erogazioni a danni dello stato commessa nell’anno 2009 e Domenico Marchese, 25enne originario di Serra San Bruno, condannato ad una pena residua di 3 anni da scontare presso la casa circondariale di Vibo Valentia per rapina aggravata in concorso commessa a San Nicola da Crissa nel 2017.

Terminate le formalità di rito, i militari hanno accompagnato presso i rispettivi luoghi di detenzione i due arrestati.