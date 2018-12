Scontro fra tre auto sulla Statale 106, quattro i feriti

È di quattro persone rimaste ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 106 jonica nel territorio di Cariati, nel cosentino.

Per cause ancora in corso di accertamento tre auto si sono scontrate. Il sinistro ha causato la chiusura del tratto interessato in entrambe le direzioni.

Suo posto il personale dell’Anas e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e per rimuovere i mezzi incidentati. La circolazione dovrebbe tornare regolare nel più breve tempo possibile.