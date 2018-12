Furto in un parco giochi di Cosenza. Rubato defibrillatore donato

Non ha parole Sergio Crocco in merito al furto di un defibrillatore donato da una nota gioielleria della città bruzia e posizionato nel parco Piero Romeo di Cosenza aperto anche ai bambini disabili. Il presidente dell’associazione “La terra di Piero” che ha creato la struttura ha infatti denunciato il gesto ed espresso dispiacere per la situazione. “Serviva per la sicurezza dei bambini che giocano al Parco, dei loro genitori. Serviva anche per la salute di chi lo ha rubato”, scrive su Facebook Crocco.