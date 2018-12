Sindaco di Amendolara si dimette per solidarizzare con Lsu-Lpu

Ha deciso di dimettersi Antonello Ciminelli, sindaco di Amendolara. E ha deciso di farlo in segno di solidarietà con i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. E per protestare "contro la mancanza di risposte certe da parte del Governo sulla questione dei precari".

Così dopo la comunicazione, il primo cittadino in segno di protesta ha promosso un presidio lungo la statale 106 jonica con un gruppo di Lsu e Lpu e per questo motivo il traffico ha registrato un vero e proprio rallentamento. Ciminelli, che ha promosso il sit in per dimostrare vicinanza ai lavoratori, ha anche invitato "tutti i sindaci calabresi a dimettersi in segno di solidarietà con i lavoratori Lsu e Lpu".