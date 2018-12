Agli studenti dell’alberghiero di Villa San Giovanni il primo posto di “Capitan Cooking”

È andato agli studenti dell’alberghiero di Villa San Giovanni il primo posto della IV edizione del concorso gastronomico “Capitan Cooking”. L’evento è stato promosso dall’Associazione Mezzogiorno Futuro, gli studenti dell’Istituto Alberghiero Turistico di Villa S. Giovanni esaltano le ricchezze dell’enogastronomia calabrese e vincono la finale di Sorrento.

La squadra Calabrese, costituita dagli studenti: Denise Sonia, De Leo Giuseppe, Trunfio Antonino della classe IV^ B Cucina, Marra Santo e Marra Giuseppe III^ Sala, coadiuvati da Giovanni Pitasi e Carmelo Ritondale, da Davide Sufrà, si è aggiudicata il primo posto di questa edizione grazie a una duplice “dolce” interpretazione delle eccellenze del proprio territorio che richiama i sapori ed i profumi degli agrumi e che ha permesso loro di salire sul gradino più alto del podio.

Dopo aver superato la semifinale il 27 novembre a Napoli proponendo un piatto particolarmente apprezzato dalla giuria, filetto di stoccafisso alla vecchia maniera, il team calabrese, nella finale svoltasi il 12 dicembre nella splendida cornice di Sorrento, ha conquistato la giuria presieduta dallo chef Gian Marco Carli del ristorante “Il principe”, presentando come piatto classico, un pasticciotto di pasta frolla con crema agli agrumi, e come specialità innovativa, una composizione di cannoli con creme diverse aromatizzate al bergamotto, alle annone, alle arance e al limone .

Per la prima squadra classificata il monte premi consiste in uno Stage formativo presso il ristorante “Il Principe” di Pompei, la partecipazione ai “Campionati italiani di cucina” che si svolgono a Rimini nel mese di febbraio 2019 (grazie al sostegno della Fic), il bracciale in oro a forchetta firmato Casolaro jewels, la coppa e le medaglie del concorso Capitan Cooking 2018.

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale Alberghiero Indirizzo Enogastronomico e Turistico di Villa San Giovanni, Carmela Ciappina, esprime grande soddisfazione e si congratula con gli studenti, i docenti ed il personale tutto per il risultato conseguito: “Il nostro Istituto mira alla crescita professionale degli studenti e a valorizzare il settore enogastronomico del nostro territorio. Questa esperienza ha dato l’opportunità ai nostri ragazzi non solo di confrontarsi con studenti di altri Istituti e con persone di alta professionalità del settore enogastronomico, ma di acquisire conoscenze e competenze di altre tradizioni”.