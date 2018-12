Infrastrutture: visita in Calabria del Ministro Danilo Toninelli

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in Calabria martedì 18 dicembre, sarà presente presso il cantiere dell'A2 di Altilia per un sopralluogo e per fare il punto di situazione - con i rappresentanti dell’Anas - sui lavori di manutenzione della “Autostrada del Mediterraneo”.

Nel corso dell’evento, dove sarà presente il Prefetto di Cosenza Galeone ed i vertici delle Forze dell’Ordine, è stato previsto un incontro con la Stampa.

Successivamente il Ministro si recherà presso il Porto di Gioia Tauro per un sopralluogo delle aree portuali. Alle ore 12.20 è previsto un punto con la Stampa che avverrà presso il Ponte di Comando della Nave “Diciotti” della Guardia Costiera.