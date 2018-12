Disagi nelle farmacie del Polo di Girifalco, Federfarma: l’Asp non garantisce un servizio puntuale

“Le farmacie del Polo di Girifalco ASP di Catanzaro (Amaroni, Squillace, Vallefiorita, Palermiti, Girifalco) non hanno alcuna responsabilità dei disagi che quotidianamente i cittadini lamentano in farmacia nell’ottenere le autorizzazioni per le forniture degli ausili secondo nomenclatore”. Ad assicurarlo - in una nota - è Federfarma Catanzaro che specifica come “il problema riguardi in particolare, pannoloni, cateteri, stomie, che possono essere forniti soltanto dopo specifica autorizzazione da parte dell’ufficio addetto all’assistenza protesica del Polo di Girifalco ASP di Catanzaro”.

“Più volte nel corso degli anni Federfarma ha evidenziato che lo specifico sistema di gestione delle autorizzazioni adottato dalla ASP di Catanzaro non sempre garantisce un servizio puntuale ed in linea con le esigenze degli assistiti, per lo più affetti da importanti menomazioni o invalidità che a ragione esigono l’urgente disponibilità dei presidi in questione. La situazione si aggrava ciclicamente, in questo momento i ritardi arrivano fino a 30giorni e pertanto – oltre a non essere compatibili con le esigenze di cui sopra – privano l’assistito del diritto a ricevere parte delle forniture a lui spettanti e di cui ha bisogno”.

Le farmacie rilevano da tempo queste criticità e, pur essendo esposte a critiche e lamentele da parte degli utenti senza avere alcuna colpa né responsabilità al riguardo, hanno continuato attivamente e faticosamente a cercare di andare incontro alle loro più che legittime esigenze, con la propria consueta e riconosciuta professionalità.

Federfarma rinnova infine la disponibilità a ricercare soluzioni al problema nell’interesse ed a beneficio degli utenti e del puntuale servizio reso dalle farmacie.