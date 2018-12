Blitz della Polizia nel quartiere Ciccarello, trovate munizioni in una cabina elettrica

Blitz della Polizia di Stato nell’intera area del quartiere di Ciccarello, a Reggio Calabria, con una serie di posti di controllo e la presenza di numerosi equipaggi su tutte le strade dell’abitato.

Durante i controlli gli Agenti hanno rivenuto all’interno di una cabina elettrica: un borsone con diverse munizioni di vario calibro ed una centralina elettrica per autovettura.

Il controllo all’interno della cabina si è reso necessario anche per la verifica di eventuali allacci abusivi alla rete elettrica, attività che continuerà in tutto il territorio comunale e che ha già ottenuto ottimi risultati nei giorni scorsi.

All’interno del borsone sono state rinvenute e sequestrate 12 cartucce per pistola cal. 9x19, 6 cartucce per pistola cal. 38 special, circa 100 cartucce per fucile cal. 12.

I poliziotti della Scientifica hanno compiuto i primi rilievi e gli investigatori della Polizia di Stato sono sulle tracce di chi ha abbandonato il borsone con le munizioni.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni ed interesseranno il territorio cittadino e la Provincia reggina.