Litiga con i genitori, scappa di casa a Latina: 15enne rintracciata in Calabria

A soli 15 anni, dopo un litigio con i genitori, è scappata di casa per raggiungere alcuni parenti in Sicilia. I familiari ne hanno subito denunciato la scomparso al commissariato di polizia della loro cittadina, a Fondi, in provincia di Latina.

Da qui sono partite le ricerche che si sono concluse, dopo 24 ore, addirittura a Villa San Giovanni, nel reggino, dove la ragazza è stata fortunatamente rintracciata dagli agenti della Polizia Ferroviaria.

Per arrivare alla 15enne la Polfer locale - allertata dai colleghi di Fermo - ha seguito il tracciato delle celle agganciate dal suo telefonino, individuandola a bordo di un treno su cui viaggiava, l'Inter City 727 diretto a Siracusa e giunto alla Stazione di Villa alle 7 di sera.

Saliti sul convoglio, i poliziotti, dopo una accurata ricerca, hanno riconosciuto la giovane e invitata così a seguirli in ufficio.

Sentiti i magistrati della Procura per i minorenni di Roma e di Reggio Calabria, la 15enne è stata affidata alla madre, rincuorata per il lieto fine della vicenda.