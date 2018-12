Presentata l’attività dell’assessorato ai Lavori Pubblici nei quartieri Tufolo e Farina

“Dialogo”. E' la parola d'ordine che vuole usare l'assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Crotone. Dialogo non solo con i cittadini ma anche con gli ordini professionali per fare in modo che le opere realizzate rispondano alle esigenze di vivibilità, di decoro, di sicurezza e di efficacia. Lo ha dichiarato l'assessore ai Lavori Pubblici Leo Pedace, in apertura della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella Sala Giunta che aveva come tema gli interventi e la programmazione per i popolari quartieri Tufolo e Farina ma che ha dato la possibilità all'assessore di illustrare altri interventi che l'amministrazione Pugliese ha programmato per tutto il 2019.

Conferenza alla quale hanno partecipato i consiglieri Comunali Salvatore Gaetano, Vincenzo De Franco e Fabiola Marrelli e il funzionario dell'Ufficio Tecnico Francesco Ciccopiedi. Per il 2019 sono previsti già sedici interventi in città, le relative gare sono state già espletate che riguarderanno sia il centro che i quartieri periferici, “perché io ho inteso dal primo momento amministrare con gli occhi dei cittadini e dunque non intendo, in sinergia con il sindaco, trascurare nessun quartiere della città” ha detto l'assessore Pedace.

Lavori importanti, come la riqualificazione dei portici di Piazza Pitagora: “avremmo già potuto iniziare ma con la collega Gentile intendiamo prima condividere con gli operatori commerciali le attività che metteremo in campo a partire dal prossimo gennaio” ha aggiunto l'assessore ai Lavori Pubblici. Ma è prevista anche la riqualificazione di strade del centro cittadino, dei quartieri, del centro storico, “abbiamo recuperato circa 1.000.000 € per completare la riqualificazione del nostro centro storico” ha proseguito l'assessore Pedace.

Poi l'assessore ha incentrato il suo intervento su i quartieri Tufolo e Farina. “Che negli anni sono stati abbandonati al loro destino e che noi, viceversa, abbiamo messo al centro dell'azione amministrativa” ha continuato Pedace. L'assessore è partito dalla necessità di prevedere una viabilità alternativa per un quartiere che ha una sola via di accesso, via Nazioni Unite.

“Dopo aver dialogato costruttivamente con il comitato dei cittadini abbiamo deciso di rimodulare la rotatoria che è diventata una ellisse e dalle notizie che mi arrivano e dai video che mi inviano la situazione della viabilità è migliorata. Oggi li incontrerò di nuovo per discutere ancora con loro degli altri interventi che stiamo mettendo in campo. Ricordo solo che la rotatoria nasce dal progetto più generale della riqualificazione di via Fellini che abbiamo ereditato e che era stato previsto su richiesta degli abitati della zona per la pericolosità dell'incrocio di Poggioverde.

La rimodulazione non ha richiesto costi aggiuntivi anzi con le economie realizzeremo altri interventi che concorderemo con i cittadini della zona. Nel quartiere Farina si è costruito negli anni passati senza tenere conto di creare idonee infrastrutture. Proprio per questo con il settore Lavori Pubblici siamo impegnati a trovare soluzioni alternative che consentano non solo una viabilità alternativa ma anche condizioni di vivibilità e di sicurezza per il quartiere. Stiamo lavorando già a creare dei by pass che possano portare direttamente da Farina a via Saffo (quartiere Tufolo) e guardiamo ad un opera impegnativa ma che sarebbe sicuramente risolutiva come al traforo che collegherebbe la zona direttamente con via Gallucci” ha detto l'assessore Pedace.

Ma gli interventi per Farina non finiscono qui: nuova illuminazione nelle strade, in parte già realizzata su via Nazioni Unite e la metanizzazione. “Abbiamo già chiuso un accordo con Italgas per portare in oltre cinque chilometri di strade gli impianti ed entro il 2020 tutto il quartiere potrà usufruire di questo importante servizio” ha aggiunto Pedace. Per quanto riguarda Tufolo già prevista una strada alternativa che collegherà via Leoncavallo, dove è ubicata la scuola “Cutuli”, con l'arteria principale di viale Gandhi che snellirà il traffico in quella zona. Inoltre completati i lavori di riqualificazione del sovrappasso di viale Gandhi, vandalizzato nei mesi scorsi, si sta provvedendo all'installazione della videosorveglianza.