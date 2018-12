Asp Cosenza, i sindacati proclamano lo stato di agitazione

Cgil, Cisl, Uil, Fials e Fsi hanno proclamato lo stato di agitazione. Il motivo delle protesta è nel “disinteresse dei vertici dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza” in merito alle richieste delle associazioni di categoria che hanno sollecitato “la convocazione di un tavolo di contrattazione per l’applicazione dei provvedimenti atti a valorizzare la professionalità dei dipendenti”.

La dichiarazione di stato di agitazione è stata inoltre inoltrata al prefetto di Cosenza che ha tuttavia incontrato i sindacati per risolvere la vertenza. Ma i sindacati, che hanno soltanto discusso dei temi sollecitati dal prefetto, hanno deciso di portare avanti le istanze dei lavoratori per “la valorizzazione e il riconoscimento delle professionalità dei dipendenti anche attraverso l’applicazione della legge Madia e di tutte le altre procedure necessarie a consentire a tanti lavoratori, che si trovano in condizioni di precarietà, di vedersi riconosciuta finalmente la dignità”.