Un cagnolino è la vittima di una diatriba in corso tra vicini in una palazzina di Vibo. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri nel quartiere “Cancello Rosso”. L’animale è stato ucciso con dei colpi d’arma da fuoco, ancora non è chiaro se con una pistola o una carabina. Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Vibo Valentia.