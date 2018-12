A Petilia Policastro i carabinieri della Compagnia locale hanno messo in atto un controllo tra gli stand allestiti in paese per i “Mercatini di Natale”.

L’attività ha portato alla denuncia all'Autorità Giudiziaria di un commerciante 50enne extracomunitario, trovato in possesso di 9 borse con i loghi contraffatti di importanti case di moda. Tutto il materiale è staro sequestrato.