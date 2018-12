Cardinale: dato alle fiamme trattore imprenditore Rotiroti

Un mezzo agricolo di proprietà di Giuseppe Rotiroti, imprenditore di Cardinale, è stato dato alle fiamme da ignoti che hanno dapprima divelto la porta metallica di un capannone e poi appiccato il fuoco.

Rotiroti ha contribuito in maniera determinante alla costituzione del consorzio per la valorizzazione della nocciola di cui è presidente.

A lui è arrivata la solidarietà dell’Onorevole Domenico Furgiuele, della Lega che ha espresso “solidarietà e umana vicinanza” … “per il barbaro atto perpetrato nei confronti della sua azienda”.

“Non sono solo gli ingenti danni materiali subiti ad indignare, ma - ha aggiunto - anche il dato che si sia voluto colpire una figura imprenditoriale dall'indiscusso valore. Senza dimenticare il suo grande impegno all'interno di Confagricoltura e del Gal delle Serre calabresi”.

A Rotiroti è stato dunque rivolto l'invito dia di Furgiuele che della Lega tutta “a non fermarsi e a proseguire con rinnovato vigore sulla strada del rilancio della buona agricoltura. Non è e non sarà solo. Esempi come il suo sono importanti, soprattutto per i giovani imprenditori. Coraggio!”