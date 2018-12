Resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale: due arresti e una denuncia a Catanzaro

Due arresti e una denuncia sono stati eseguiti nel pomeriggio della scorso lunedì da una pattuglia della Squadra Volante della questura di Catanzaro nel corso di un normale controllo.

L’attenzione degli agenti è stata rivolta a due soggetti noti come abituali assuntori di sostanze stupefacenti che transitavano su Viale Isonzo a bordo di un’autovettura.

Poco dopo i due, S.N. di 25 anni e una donna P.S. di 34 anni, fermata l’auto, sono entrati all’interno di una palazzina seguiti dagli Agenti che li hanno sorpresi sul pianerottolo del terzo piano, dinnanzi alla porta aperta dell’abitazione di un'altra persona, B.M. di 41 anni, anch’essa nota alle Forze dell’Ordine per numerosi precedenti di polizia.

Alla richiesta dei documenti, B.M. si è scaglito contro gli operatori con spintoni, calci e pugni, mentre S.N. e P.S. ne approfittavano per darsi alla fuga fuori dalla palazzina dove venivano bloccati da altri Agenti della Volante giunti in ausilio.

I tre sono stati condotti in Questura, e dopo le procedure di rito, i due uomini sono stati tratti in arresto e ristretti ai domiciliari. La donna invece è stata denunciata in stato di libertà per inosservanza delle prescrizioni del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Catanzaro.

Infine due agenti sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto Soccorso per le lesioni subite.