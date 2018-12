Esondazione Crati: proseguono lavori su argine, incontro per gestione sfollati

Esondazione Crati, proseguono i lavori di ripristino dell’argine del fiume per la messa in sicurezza dell’intera zona. È fissato per domani, mercoledì 12, un incontro per la gestione degli alloggi delle famiglie che ancora non sono rientrate nelle proprie abitazioni.

È quanto fa sapere il Commissario Prefettizio, Domenico Bagnato, sottolineando che, attesa la lunghezza del tratto in questione, i lavori proseguiranno per l’intera settimana.

All’incontro di domani, mercoledì 12, parteciperà la Protezione Civile Comunale e la Polizia Municipale.