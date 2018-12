Caulonia: il Comune premia i dipendenti più meritevoli

Inizia una fase storica per Caulonia, progressioni e produttività per i dipendenti.

Oggi, infatti, si è proceduto ad approvare la piattaforma per il riparto del fondo incentivante per l'anno 2018. Fondo di cui beneficerà tutto il personale dipendente dell'Ente, ivi incluso il personale ex LSU/LPU.

Per la prima volta Caulonia ha destinato parte del fondo per la produttività del personale, che andrà a premiare i lavoratori più meritevoli, che si sono distinti per un maggior apporto lavorativo.

Inoltre, dopo anni, è stata programmata la progressione economico-orizzontale per il personale di ruolo, secondo i criteri dettati dalla normativa vigente, che andrà a valorizzare le professionalità dei dipendenti che si sono contraddistinti negli anni.

Presenti alla contrattazione le OO.SS. nelle persone di Gregorio Pititto - Segretario Generale CGIL Reggio/Locri, Vincenzo Sera - Segretario Generale CISL Funzione Pubblica, Gaetano Mileto - Coordinatore Provinciale CSA Regione e Autonomie Locali, nonché le RSU dell'Ente Panetta Vincenzo e Niutta Cosimo.

Le OO.SS. esprimono soddisfazione per la sinergia creatasi con l'Amministrazione al fine del raggiungimento dell'obiettivo comune, consentendo di garantire ai lavoratori i benefici economici e professionali previsti dai contratti collettivi nazionali.