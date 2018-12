Verta (Udc): “basta giocare con Lsu-Lpu e sanità”

“Si attendono importanti notizie riguardanti la stabilizzazione di Lsu-Lpu dal governo nazionale, non si può più tergiversare ne giocare sulla pelle di questa categoria di lavoratori.” Ecco il pensiero del coordinatore regionale calabrese dell’Udc giovani Williams Verta, che affida a una nota stampa il suo pensiero: “Servono azioni concrete nell’immediato, bisogna risolvere questo problema alla radice.”

“Dopo l’accoglimento dell’ordine del giorno emanato da parte della delegazione dei deputati del centrodestra calabrese, - aggiunge Verta - il governo nazionale deve tenere fede agli impegni riguardo gli Lsu-Lpu. Inoltre si faccia chiarezza anche su un’altra piaga della nostra regione, riguardo la situazione in cui riversa la sanità e tutti gli enti ad esso collegati. Vergognoso che il nostro governatore Mario Oliviero, abbia abdicato a presenziare al consiglio dei ministri convocato da Giuseppe Conte, per impegni istituzionali".

"Mettere in secondo piano un problema serio come la sanità, - prosegue - ci fa capire che grado di importanza ha questo tema nell’agenda del nostro governatore. Spero vivamente che questa stagione politica finisca al più presto, visto che non ha prodotto nessun risultato utile, facendo sprofondare una regione intera nel più profondo caos. La sanità è un diritto, i cittadini pagano le tasse, e i servizi erogati dallo stato non possono non essere efficienti. Purtroppo si pensa solo ed esclusivamente a taroccare concorsi e accaparrarsi ruoli di potere, piuttosto che creare reali opportunità di sviluppo e di crescita".

"Il mio augurio per questo santo Natale, - conclude il coordinatore regionale calabrese dell’Udc giovani - è che il popolo calabrese apra gli occhi, svegliandosi da questo stato di letargo e torpore, manifestando con forza contro queste azioni che stanno condannando in maniera irreversibile il nostro futuro”.