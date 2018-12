A Catanzaro un raduno della Rappresentativa Nazionale LND Under 15

Dopo l’avvio delle attività delle Rappresentative Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti per la Serie D, Under 17 ed Under 16, tutto pronto anche per il secondo raduno stagionale della Rappresentativa Under 15 affidata al nuovo coach Andrea Albanese. Continua, dunque, il “Progetto Giovani” della LND rilanciato per il secondo anno: il tecnico di Monfalcone, dopo lo stage di oggi a Concorezzo (MB) riservato ai giovani dell’area Nord, ha convocato 42 ragazzi classe 2004 provenienti dalle regioni del Sud (Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia e Molise) per uno stage che li vedrà protagonisti mercoledì 12 Dicembre a partire dalle 13:50 al Centro Tecnico Federale di Catanzaro.

Saranno 7 i calabresi convocati: il portiere Davide Scalise (Calcio Lamezia) e gli attaccanti Costantino Giuseppe, Rocco Quirino (entrambi della Segato), Massimiliano Singlitico (Virtus Academy S.D.), Giovanni Mollo (S.C. Alessandro Rosina), Antonio Romano (S.C. Corigliano) e Antonio Salvatore Lagani (Catanzaro Lido 2004). L’amichevole a ranghi contrapposti servirà al tecnico per avere un’ idea delle capacità tecniche dei ragazzi che nel corso della stagione potranno avere la possibilità di giocare importanti tornei internazionali ed avere l’occasione di mettersi in mostra a livello nazionale.

Un lavoro, quello delle Rappresentative Nazionali LND, svolto con professionalità, lungimiranza e progettualità che ha dato dei risultati importanti in termini di passaggio ai Pro dei ragazzi selezionati per le Rappresentative, ben il 27%. “Iniziamo questo nuovo corso con rinnovato entusiasmo – così il Presidente del CR Calabria nonché capo delegazione della Rappresentativa Under 18 Saverio Mirarchi – e tanta voglia di fare bene per i nostri giovani. Lavoriamo per dare una possibilità a questi ragazzi andando a scovarli in ogni angolo del nostro Paese grazie al progetto scouting che monitora a tappeto l’intera Nazione”.