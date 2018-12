Cartucce a pallettoni scoperte nelle campagne di Mileto

Tredici cartucce a pallettoni sono state trovate nelle campagne di Mileto. È successo questa mattina, quando i carabinieri della stazione locale hanno effettuato diversi controlli nel centro urbano e nelle zone agricole.

I militari hanno scoperto in particolare 13 cartucce a munizionamento frazionato, calibro 12 per fucile, custodite all’interno di una scatola che era posizionata in un casolare abbandonato.

L’area perquisita, non lontana dal centro abitato, è stata setacciata a fondo grazie anche all’ausilio dei colleghi dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, consentendo il ritrovamento.