Edilizia scolastica, protesta degli studenti a Cosenza

Hanno attraversato le vie del centro gli studenti di Cosenza che questa mattina hanno protestato per chiedere edifici sicuri e la fine delle disparità di fondi tra gli istituti.

I ragazzi chiedono anche interventi adeguati alla gravità delle situazioni, e puntano il dito contro il piano "Scuole Sicure" del ministro Salvini, che prevede blitz di polizia e telecamere nelle scuole superiori.

Il corteo, promosso dal Fronte della Gioventù Comunista, è partito da piazza Loreto e ha attraversato le vie del centro.

La manifestazione si è conclusa sotto il palazzo della Provincia a Corso Telesio, con un incontro tra i rappresentanti degli studenti e rappresentanti delle istituzioni e la presentazione di un dossier con le problematiche di edilizia e fotografie degli istituti a pezzi.

Tuttavia i giovani hanno ribadito che la protesta non si ferma, e chiedono “interventi immediati”. Gli studenti hanno inoltre annunciato che vigileranno “sull'applicazione di tutte le misure indispensabili a garantire la sicurezza degli studenti. Siamo pronti a tornare in piazza per difendere i nostri interessi e rivendicare una scuola diversa”.