Conduttura idrica scoppia nel centro di Cosenza, traffico in tilt

È scoppiata in corso Umberto a Cosenza una conduttura idrica. È successo questa mattina a causa forse dell’aumento della pressione dell’acqua. Il manto stradale si è improvvisamente sollevato, proprio mentre stava transitando un'auto, che è rimasta bloccata nella buca che si è creata sulla strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza l'area, che si è subito allagata, e con loro anche i vigili urbani, che hanno dovuto disciplinare il traffico veicolare.