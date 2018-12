Sorgiovanni (M5S): erogare le royalties ai pescatori, lo dice anche il Ministero

Ilario Sorgiovanni

I pescatori crotonesi hanno diritto alle royalties. Questa la risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla richiesta di parere del Prefetto Cosima Di Stani.

In questa direzione si è già espressa la Commissione Europea, in relazione all'interpellanza dell'europarlamentare del M5s Laura Ferrara (LEGGI).

“Le Royalties a sostegno del reddito dei pescatori – afferma in proposito il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Ilario Sorgiovanni - è stato già ribadito dal Ministero, si configurano come un parziale ristoro per il mancato pescato, conseguente alla riduzione dell'area di pesca per la presenza delle piattaforme ENI nel compartimento marittimo di Crotone”.

Sorgiovanni ricorda infatti che dal 2014 i pescatori non percepiscono più l'indennizzo risarcitorio: “con o senza Accordo di Programma - sostiene - Regione e Comune non possono più sottrarsi alle loro responsabilità ed appellarsi all'alibi degli aiuti di Stato”.

Il M5s da tempo si occupa dei problemi economici ed occupazionali che interessano l'intero settore della pesca crotonese, che annovera circa 400 operatori, oltre l’indotto, “e – ribadisce Sorgiovanni - versa in una grave situazione, considerato anche il ciclico fermo biologico e gli alti costi di esercizio (carburante, salari). Il risarcimento “dovuto” – conclude - risulterà certamente una necessaria boccata d’ossigeno per poter continuare l'attività”.

Il Movimento attende dunque che Comune di Crotone e Regione, per le rispettive competenze, adottino finalmente gli atti amministrativi conformi “ad una cornice giuridica appropriata, che consenta la giusta erogazione dei diritti spettanti ai pescatori”.