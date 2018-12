Pallacanestro. Al via le Giovanili, la Scuola Basket Crotone inizia bene

L’attività della pallacanestro a Crotone è entrata nel vivo con l’inizio dei vari campionati giovanili e non, l’ultimo dei quali è stato quello della Promozione.

Prima di entrare “in campo”, un ricordo va a chi da poco è venuto a mancare in questo sport a Crotone, una figura storica: quella di Egidio Carbone, presidente della New Team scomparso la settimana scorsa. Un uomo di sport sempre in prima fila a rappresentare la pallacanestro pitagorica.

Ritornando ai campionati, in campo è scesa ieri, con l’esordio in casa nel campionato di promozione, la Scuola Basket Crotone allenata da Giancarlo Satiro che ha affrontato la C.B. Rogliano, battuta al Palamilone con il punteggio di 71 a 46.

È il secondo anno in promozione per la compagine già impegnata con successo nei vari campionati giovanili. L’anno scorso la squadra ha avuto un ottimo risultato classificandosi a metà classifica, perdendo molte partite all’ultimo secondo per inesperienza e anche per l’esiguo numero di giocatori a disposizione.

Quest’anno parteciperà, insieme anche all’altra società di Crotone, la New Team che oggi ha perso in casa per un punto 71 a 72 contro la Pallacanestro Cosenza, al campionato di promozione denominato Calabria Nord che comprenderà squadre di Cosenza, Rossano, Castrovillari, ecc.

Quanto poi all’esordio vincente in casa, al Palamilone, della Scuola Basket: un punteggio abbastanza rotondo. La partita non è mai stata in discussione e i locali sono riusciti a vincere anche i quattro parziali, 12 a 3,18 a 12,17 a 16 e 24 a 15.

Hanno giocato A. Vitellaro, S. De Roberto (27 punti realizzati), G. Buzzurro (4), A. Sestito (16), M. Pesce (3), A. Procopio, M. Facente (6), A. Torchia (15).

La squadra ha giocato molto compatta con i ragazzi che si aiutavano a vicenda. Il punto di forza è stata la difesa molto ben organizzata dal mister, con un’autorità della squadra di stare in campo che non si era vista negli altri anni, che ha limitato all’essenziale i cambi facendo capire che la posta in palio oggi era molto importante.

Naturalmente ci sarà sicuramente l’occasione nelle prossime partite di vedere tutti quanti all’opera anche e soprattutto per far inserire i nuovi nella squadra.