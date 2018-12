La Provolley Crotone sbaglia troppo, sconfitta in casa dalla Bizantino Rossano

Sconfitta casalinga per la Provolley Crotone che perde la gara interna con l'Amaro Bizantino Rossano, squadra lanciata in classifica e costruita per insediare quelle che attualmente sono le prime della classe.

La compagine pitagorica non ha avuto un grande approccio, sbagliando qualcosa di troppo e spianando la strada ad un avversario arrivato al Palamilone concentrato e determinato.

La squadra di mister Celico nel primo set rimane praticamente negli spogliatoi, Rossano va a nozze e guadagna un margine rassicurante che conserverà fino alla fine.

Stesso copione anche nel secondo parziale, a poco servono le strigliate di Celico, la squadra fatica e va sotto 2-0. La reazione arriva tardi, nel terzo, quando i pitagorici hanno un sussulto d'orgoglio e se la giocano punto a punto.

A spuntarla è comunque Rossano, anche se questa volta ai vantaggi. Bisognerà cambiare marcia per conquistare quei punti utili a raggiungere l'obiettivo prefissato all'inizio della stagione.

Così come l'anno scorso la squadra, composta da tanti giovanissimi, ha bisogno di crescere e nel girone di ritorno della passata stagione riuscì a fare il salto di qualità, sfiorando i playoff.

IL TABELLINO

Provolley-Amaro Bizantino Rossano 0-3

(Parziali set: 15-25, 18-25, 24-26)

Provolley: Alfieri, Celico, D'Alife, Falbo, Frangiamore, Logozzo, Messina, Pelaia, Riganello, Sapia, Tucci, Vrenna. Allenatore: Celico.

Amaro Bizantino Rossano: Buracci, Campise, Cavallo, Forciniti, Labonia G., Labonia P., Lioi G., Lioi S., Madeo, Marcianò, Marino, Zangaro. Allenatore: Marcianò.