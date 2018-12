“Poetico blues”: tanta partecipazione all’iniziativa a Rossano

Tanta partecipazione all’iniziativa “Poetico Blues” presso il Teatro “Amantea-Paolella” a Rossano centro organizzata dalla Ludoteca “Il Sasso nello Stagno” che da più di 30 anni, precisamente dal 1987, è operativa nel territorio portando avanti una serie di progetti quali: Ludoteca in Pediatria: Ludobus; Laboratorio “La Paperina”; Centro Botteghe Costruzione Giocattoli e Luteria; Giochi senza Quartiere; Spettacoli di Burattini ed altro ancora.

Un impegno costante al servizio della collettività locale. Ritornando a parlare della serata, presenta magistralmente da Daniele Garofalo, bisogna aggiungere che si è assistito ad uno spettacolo tra poesia e buona musica blues. In palcoscenico, per l’occasione, si sono esibiti: Adele Zangaro (Voce), Alfonso Sacchetti (in arte B.B. Fronz e alla Chitarra elettrica), Corrado Fonsi (Chitarra elettrica), Francesco Paternoster (Basso Elettrico), Cosimo Caracciolo (Chitarra Elettrica), Antonio Campana (Batteria). Straordinaria, tra l’altro, la lettura dei testi da parte di Adriano Beraldi, Adele Olivo, Carmela Felicetti e Rosa Maria Golluscio.

Un appuntamento in città che ha entusiasmato, in modo particolare, il numeroso pubblico seduto in platea che, nel corso della serata, non si è risparmiato a rivolgere lunghi applausi ed ampi consensi di critica all’indirizzo di quanti si sono esibiti in palcoscenico. Perfetto, tra l'altro, il coordinamento tecnico audio-luci da parte del qualificato staff di "Adryvision's" di Adriano Caruso.

La neopresidente della Ludoteca “Il Sasso nello Stagno”, Filomena Greco, ha voluto ringraziare, al termine dello show musicale-poetico, la cantante Adele Zangaro ed i musicisti per l’eccellente performance artistica, oltre a coloro i quali si sono alternati al microfono per leggere i testi, ma anche il numeroso pubblico ed il Reporter Antonio Le Fosse per la sua preziosa presenza nel documentare l’evento. Il ricavato della serata, grazie alla straordinaria generosità di quanti hanno voluto partecipare all’iniziativa, sarà utilizzato per finanziare le diverse attività promosse dalla stessa Ludoteca operante nella Città del Codex.