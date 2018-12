Droga: marijuana nello zainetto, arrestato a Chiaravalle centrale

Nel pomeriggio di sabato, i carabinieri di Chiaravalle centrale hanno notato un’autovettura aggirarsi nel centro abitato con all’interno un soggetto di sesso maschile con fare sospetto.

I carabinieri hanno approfondito il controllo con una perquisizione veicolare e personale. Alla vista dei carabinieri, C.L., 37 anni, originario di Vibo Valentia e residente nel comune di San Nicola Da Crissa, ha consegnato spontaneamente uno zainetto con all’interno un involucro sigillato con nastro adesivo, contenente 237 grammi di marijuana.

Il materiale è stato sequestrato mentre l'uomo, su disposizione del pubblico ministero, è stato tratto in arresto e ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida di fronte al gip. Nella mattinata di oggi, la prima sezione penale presso il tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arrestato, disponendo per l’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte al giorno.