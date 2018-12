Confindustria Catanzaro, Ferrara e Lamanna dal Prefetto Ferrandino per un incontro operativo

Operativo e concreto l’incontro svoltosi, nei giorni scorsi, tra Il Prefetto di Catanzaro Francesca Ferrandino e i vertici di Confindustria Catanzaro Aldo Ferrara, presidente, e Dario Lamanna, direttore generale.

L’appuntamento, il primo, dopo l’approdo di Ferrara alla guida degli industriali della provincia di Catanzaro, da semplice saluto istituzionale si è prontamente tramutato in una riunione in cui sono stati affrontati con piglio pragmatico gli argomenti più vicini alle esigenze degli imprenditori, oltre al necessario confronto sul sempre più attuale tema della legalità: «Sono grato alla dottoressa Ferrandino per l’ampia disponibilità al dialogo dimostrata - ha detto al termine dell’incontro Aldo Ferrara -. E le sono grato per essere entrata subito nel merito delle questioni, dimostrando grande voglia di affrontare gli argomenti che più stanno a cuore agli imprenditori e l’intenzione di realizzare una proficua collaborazione, nel reciproco rispetto dei ruoli istituzionali, che possa garantire rispetto delle regole e contesti sani e positivi per la crescita dell’attività d’impresa in Calabria».

Tale collaborazione costante tra le varie strutture porterà certamente ad una velocizzazione dei tempi relativi agli adempimenti procedurali previsti dai quadri normativi e regolamentari. Ciò non solo determinerà un vantaggio per le imprese sane, ma nello stesso tempo configurerà un’azione di contrasto netta e chiara nei confronti di coloro che decidono di stare fuori dalle regole.