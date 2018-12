Gioco d’azzardo tra minori: scattano i controlli nel catanzarese

Al fine di tutelare i minori e prevenire il gioco d'azzardo patologico tra questi il Questore di Catanzaro ha disposto l’aumento dei controlli nelle sale da gioco, nei circoli privati e negli altri esercizi pubblici autorizzati alla pratica del gioco.

Nelle ultime settimane, personale della Divisione Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile hanno sottoposto al controllo 8 attività di raccolta scommesse sportive di cui due sono risultate operare per conto del bookmaker maltese "Stanleybet» che notoriamente svolge la suddetta attività in ambito nazionale senza la prevista autorizzazione. Nella circostanza sono stati denunciati all'A.G. competente i titolari delle sale per aver disatteso al provvedimento questorile con il quale era stato fatto divieto di iniziare l'attività di raccolta scommesse ovvero di proseguirla qualora avviata.

L'attività svolta ha permesso, altresì, di sanzionare amministrativamente i titolari di due attività per la raccolta di scommesse sportive per aver permesso la partecipazione ai giochi pubblici, con vincita in denaro, a minori di anni 18.

Anche il personale del Commissariatodi Lamezia Terme ha effettuato controlli in tal senso con l'accesso in 4 esercizi pubblici che hanno permesso di sequestrare amministrativamente, nei confronti del titolare di un circolo privato, 3 congegni elettronici in quanto privi dei necessari titoli autorizzatori.