Rapina e spaccio: due arresti nel fine settimana a Cosenza

Due arresti sono stati eseguiti nello scorso fine settimana dagli uomini della Questura di Cosenza durante un azione di contrasto al fenomeno della criminalità sul territorio di competenza.

In manette, nel corso di due distinte operazioni, sono finiti: M.R. di 50 anni, accusato di rapina aggravata, e R.D. di 27 anni, per resistenza a P.U. e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo arresto, quello di M.R., è scattato in seguito ad una telefonata al 113 di un cittadino che riferiva in merito ad una lite tra due soggetti, all’interno della Villa Nuova di Cosenza.

Giunti immediatamente sul posto personale dell’UPGSP ha notato un giovane che, corso in un aiuto di un’anziana signora, cercava di trattenere con decisione un uomo, successivamente identificato nel 50enne il quale si era reso responsabile di uno scippo ai danni della stessa.

L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare il soggetto e di recuperare la borsa della vittima. Lo scippatore è stato sottoposto ai domiciliari.

Durante un controllo effettuato all’interno di una struttura ricettiva della città, gli agenti della volante hanno arresto invece il 27enne.

Gli agenti hanno notato due giovani che dopo essere entrati, manifestavano alla loro vista un atteggiamento che destava sospetti. Alla richiesta di esibire i documenti di identità i due si sono dati precipitosamente alla fuga. Dopo un breve inseguimento uno dei due è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale.

Il giovane è stato sorpreso con le chiavi di una camera in suo uso all’interno della quale i poliziotti hanno rinvenuto un barattolo di vetro contenente circa 15 grammi di marijuana, un involucro di cellophane contenente circa 60 grammi cocaina e un altro barattolo contenente a sua volta 30 involucri di cellophane con la stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 12 grammi, un bilancino di precisione ed un assegno per svariate migliaia di Euro.

Alla luce degli elementi di reità raccolti R.D. è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.