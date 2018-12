Caos al municipio di Serra S. Bruno: precari occupano l’edificio e mandano in tilt i servizi

Un vero è proprio caos c’è in queste ore presso il Comune di Serra San Bruno. Sevizi in tilt e Municipio occupato dai lavoratori Lsu/Lpu che reclamano la stabilizzazione del contratto di lavoro, visto che a fine mese scade la proroga concessa in precedenza.

I protestanti hanno fatto sospendere ogni attività dell’esercizio pubblico ed hanno persino bloccato i trasporti per gli istituti scolastici.

Il sindaco Luigi Tassone si dice vicino ai lavoratori e si appella al Governo nazionale affinché risolva definitivamente il problema che si trascina da oltre quattro lustri.