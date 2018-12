B& “base logistica” per il giro di spaccio: tre arresti a Catanzaro

Un bed and breakfast nel quartiere Lido di Catanzaro era la “base logistica” per un giro di spaccio. La cosa non è però sfuggita agli agenti del Commissariato locale che nella giornata del 5 dicembre scorso sono riusciti a organizzare un blitz e a far finire in manette tre spacciatori catanzaresi: P.F.K. e S.D., entrambi di 23 anni, e C.N., di soli 20 anni.

Il tutto ha avuto inizio nel corso di un controllo in un quartiere a sud della città capoluogo, quando gli agenti sono stati insospettiti dal comportamento tenuto dal conducente di un’autovettura, una Fiat 600, già noto come un assuntore di droghe.

L’uomo si è dapprima fermato davanti ad una palazzina per intrattenersi con un pregiudicato rom e poi è entrato all’interno dello stabile.

I due, dopo alcuni minuti, sono usciti insieme ad una terza persona, anch’essa nota alle forze dell’ordine, e tutti insieme sono risaliti sull’auto e si sono diretti in un b&b di Catanzaro Lido.

Recuperata una chiave, un quarto uomo ha aperto la porta di una stanza e i quattro sono entrati all’interno.

All’uscita, questa volta, si sono però trovati davanti i poliziotti che li hanno bloccati ed hanno dato il via ad una perquisizione che ha portato al rinvenimento di una busta in carta rossa che conteneva altre tre buste in cellophane trasparenti, con una consistente quantità di marijuana, per un totale complessivo di oltre 173 grammi.

Inoltre, nascosto nel calzino di uno degli uomini, un bilancino elettronico ancora intriso di sostanza erbosa e uno zainetto con all’interno 19 piccoli involucri in cellophane trasparente termosaldati, contenenti sempre stupefacente dello stesso tipo, 12,69 grammi pronti per essere immessi sul mercato.

Tutta la droga , per un peso totale di circa 186 grammi, è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’autorità procedente.

Infine, a seguito dell’udienza di convalida, il giudice ha confermato l’arresto per i tre spacciatori applicando l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.