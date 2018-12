Mercatino del giovedì sotto controllo: saltano fuori le irregolarità, elevate diverse sanzioni

Il mercatino del primo giovedì del mese di Crotone resta sotto l’attenzione del personale della Questura, dei Carabinieri, del N.A.S. e della Guardia di Finanza.

Nella giornata del 6 dicembre, le suddette forze dell’ordine, unitamente a Polizia Locale e dell’Ispettorato del lavoro hanno messo sotto assedio le vie Miscello da Ripe e Regina Margherita, dove prende vita il mercato, per una serie di controlli mirati alla verifica del regolare possesso delle licenze e del rilascio degli scontrini fiscali da parte dei venditori.

In particolare, sono state controllate 57 postazioni assegnate e 5 commercianti sono stati scoperti privi di assegnazione ed hanno potuto sanare la loro posizione mediante il versamento della quota di 57 euro direttamente al personale AKREA.

Sanzione ben più alta, per un importo di 1. 032 euro, per i 24 venditori invece scoperti in violazione del regolamento del Comune per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

Altre due sanzioni sono inoltre scattate per mancata emissione dello scontrino fiscale e 3 sull’omessa richiesta di intervento su misuratore fiscale. Infine, è stato scoperto un lavoratore non dichiarato.