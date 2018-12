Territorio petilino sotto l’assedio dei carabinieri: denunce, segnalazioni e sanzioni

I Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro non abbassano la guardia sul territorio di competenza. In particolare, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, nelle ultime ore sono state verificate ben 30 persone, due di queste denunciate rispettivamente per porto ingiustificato di un’ascia e per guida con la patente revocata.

Inoltre, un 20enne è stato segnalato alla Prefettura di Crotone perché trovato in possesso di 2 grammi di marijuana per uso personale. Sotto controllo anche i venditori ambulanti. In questa circostanza un commerciante magrebino è stato sanzionato per aver messo abusivamente in vendita, sulla viapubblica, dell'abbigliamento.