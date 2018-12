Esce per farsi i fatti propri nonostante i domiciliari: arrestato crotonese

Noncurante della misura restrittiva a cui era sottoposto ha lasciato l’abitazione per farsi i fatti propri. In quel frangente di tempo però sono giunti i Carabinieri del comando di Crotone e così un 49enne, G.O., è stato arrestato nuovamente ma questa volta per evasione.

L’uomo è stato localizzato dai militari sulla pubblica via nelle vicinanze dell’abitazione. Dopo l’arresto è tornato ai domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.