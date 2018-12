I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi, intorno a mezzogiorno e mezzo, a Soriano Calabro, nei pressi del campo sportivo, dove è stato segnalato l'incendio di un’autovettura.

I pompieri hanno spento il rogo ma il mezzo è andato completamente distrutto. Sono in corso i rilevi e le indagini del caso per appurare la cause dell’incendio.