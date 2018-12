Sarà tre volte Natale. A Catanzaro la II edizione

Il suono delle zampogne, i mercatini artigianali, la carrozza con i cavalli bianchi…Un’atmosfera magica si è respirata ieri sul Corso di Catanzaro nel giorno della Festa dell’Immacolata. Nonostante il freddo, in tanti hanno invaso il centro storico del capoluogo per respirare e vivere il clima di frizzante festa che sta regalando la II edizione di Sarà Tre Volte Natale, la manifestazione organizzata a Catanzaro dall’Amministrazione Comunale, di concerto con gli assessorati al Turismo e Spettacolo, Cultura e Attività Economiche, e affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo,

Magia e suggestioni con lo spettacolo di fuoco in Piazza Grimaldi e fragorose risate, in Piazza Prefettura, con lo show “Vita a Pedali” del Grande Lebusky. Grandi applausi al Cinema Teatro Comunale per Ambra Angiolini e Matteo Cremon che, portando in scena “La guerra dei Roses”, hanno dato il via alla stagione di Ama Calabria, patrocinata dal Comune di Catanzaro.

Oggi, domenica 9 dicembre, sarà tempo di sano e divertente movimento con la Babbo Running. Boom di iscrizioni per la manifestazione ludico sportiva che, a partire dalle ore 18, condurrà i partecipanti, ai quali verrà fornito l’apposito kit per vestirsi da Babbo Natale, per le vie del centro.

Il Babbo Running Village aprirà alle 15.30 in Piazza Prefettura. In Galleria Mancuso si terrà il mercatino degli artigiani che nella giornata di sabato ha registrato record di presenze. Al Complesso Monumentale del San Giovanni, dalle ore 20, si svolgerà il Festival Tango & Vino. Al Teatro Politeama, sold out per il doppio spettacolo del balletto de “Lo Schiaccianoci”. Il Complesso Monumentale del San Giovanni sarà aperto per visitare la mostra internazionale di Escher che tanto interesse sta riscuotendo. L’isola pedonale sarà in vigore dalle 17.30 alle 20.30 e, in contemporanea, partirà il trenino di Natale, messo a disposizione e appositamente allestito dall’Amc.