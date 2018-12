In giro col coltello in tasca, “beccati” si stupiscono d’esser stati denunciati

Si sono detti addirittura “sorpresi” di essere stati denunciati, dal momento che ritenevano di poter circolare liberamente con dei coltelli in tasca.

Parliamo di tre persone deferite ieri per porto abusivo di arma da taglio dai carabinieri Vibo Valentia, che hanno effettuato una serie di controlli, in particolare lungo le vie centrali della città solitamente affollate per la presenza in zona di diversi negozi e pub.

In tre diversi casi, così, hanno scoperto addosso ad altrettante persone dei coltelli a serramanico, con le lame di una lunghezza che è compresa tra i 7 e i 15 centimetri.

Coltelli che sono stati ovviamente sequestrati mentre per i possessori (tra l’latro già gravati da precedenti penali) è scattata la denuncia per il loro porto abusivo.