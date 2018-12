Crotone resta umana. Fiaccolata nel centro cittadino

Hanno sfilato da via Regina Margherita fino al Duomo, cittadini e i membri delle associazioni crotonesi. Hanno sfilato con fiaccole illuminate e in silenzio. Il tutto per manifestare contro la perdita di umanità.

A fianco dei singoli crotonesi, hanno camminato i migranti, i senza fissa dimora che sono accampati da mesi nei pressi della stazione ferroviaria. In testa al corteo c’era anche Mustapha, il marocchino eroe che nei giorni scorsi he salvato da un’aggressione un medico crotonese.

Il messaggio lanciato durante il giorno dell’Immacolata è stato quello di lanciare un appello. Quello di essere umani. Il comitato ha dunque puntato sulla “vicinanza fra gli esseri umani, quello di volere un mondo di uguali, e solidali perché qui nessuno si salva da solo”.

Tra le fiaccole illuminate tante persone che dissentono delle prime conseguenze del decreto Salvini, quelle norme che hanno messo in strada centinaia di migranti. In una sfilata in silenzio e senza bandiere per manifestare la sete di umanità, uguaglianza e giustizia sociale per tutti.

Il corteo è partito da viale Regina Margherita, ha attraversato piazza Umberto I e quindi raggiunto piazza Duomo, dove i ragazzi della parrocchia di Papanice hanno letto, nel silenzio della folla, brani della Bibbia, del Corano e articoli della Costituzione. Un messaggio di solidarietà è arrivato anche dal convento delle suore del Carmelo di Crotone.