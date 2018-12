Crotone. Fiera del giovedì, l’Rsu Akrea sbotta: ogni volta un immondezzaio

Strade stracolme di spazzatura, cartoncini e buste abbandonate per terra e talvolta anche escrementi in buste di plastica.

Questa la situazione presentatasi davanti ai lavoratori dell’Akrea, la società che gestisce per il Comune di Crotone il settore dei rifiuti e dell’igiene urbana, dopo la fiera tradizionale che si tiene lungo viale Regina Margherita del capoluogo ogni primo giovedì del mese.

Una situazione denunciata dalla Rsu dell’azienda in house e che sostiene si manifesti ogni volta che si svolge il mercato, che attira certamente una moltitudine di gente ma che “alla fine ci lascia sempre il conto”, viene fatto notare.

“Nessuno - afferma la rappresentanza - che si preoccupa del dopo fiera, di quello che accade una volta che i commercianti abbandonano il luogo di vendita, tanto poi alla fine vanno loro a pulire”.

Una cornice che per l’organizzazione “non fa di sicuro bene alla città, tanto meno all'azienda Akrea che si trova costretta ogni volta a preparare un esercito di operai” trascurando in quel giorno alcuni quartieri e cercando di ripristinare il tutto nel più breve tempo possibile.

Oltre a questa criticità, la RSU dell’azienda denuncia anche la mancanza di sicurezza degli operatori, che si vedono attraversare da auto a fianco mentre sono impegnati nelle operazioni di pulizia, dato che il tratto di strada non viene transennato per garantire almeno di operare con tranquillità.