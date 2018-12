SelliOn Motion Village, la Regione finanzia il progetto con 20mila euro

Un altro straordinario risultato per il Comune di Sellia guidato dal sindaco Davide Zicchinella, sempre più punto di riferimento in Calabria sul piano dell’innovazione e della cultura: la Regione ha infatti ammesso a finanziamento il progetto – redatto da Giorgia Boccuzzi - “SelliOn Motion Village”, deliberato dalla Giunta comunale lo scorso 30 maggio.

In quell’occasione, l’amministrazione Zicchinella aveva deliberato l’adesione all’avviso pubblico, predisposto dal Dipartimento regionale Turismo, Istruzione e Cultura, per la selezione e il finanziamento di eventi, progetti e iniziative “per la qualificazione e il rafforzamento dell’offerta culturale in Calabria”, con riferimento all’annualità 2018, trasmettendo immediatamente alla Regione la proposta progettuale e la richiesta di finanziamento.

Con un decreto dirigenziale adottato pochi giorni fa, il Dipartimento regionale Turismo, Istruzione e Cultura ha concluso l’istruttoria e stilato la graduatoria delle proposte ammesse nell’ambito dell’avviso pubblico, in particolare nella tipologia “Eventi innovativi”, riconoscendo l’alto spessore di “SelliOn Motion Village”, posizionatosi al 19esimo posto sui complessivi 106 progetti ammessi in tutta la Calabria (112 invece i progetti non ammessi): per il progetto del Comune guidato da Zicchinella la Regione ha stanziato un finanziamento di 20mila euro.