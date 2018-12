Catanzaro. Su Corso Mazzini arrivano Babbo Natale e le zampogne

C’è voglia di festa e di vivere la città! La II edizione di, la manifestazione Sarà tre volte Natale organizzata a Catanzaro dall’Amministrazione Comunale, di concerto con gli assessorati al Turismo e Spettacolo, Cultura e Attività Economiche, e affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo, è partita con successo.

Ieri, la prima giornata è iniziata in grande stile con la sfilata della banda musicale della Brigata “Aosta”, realizzata grazie alla collaborazione del Comando Militare Esercito Calabria diretto dal Colonello Giampiero Battipaglia.

Il gruppo, composto da 35 elementi, ha percorso in musica Corso Mazzini per concludere l’esibizione sulla scalinata della Basilica dell’Immacolata. Grandi applausi da parte del pubblico che ha molto apprezzato questo inizio di programma. Travolgente la Bandarisciò che con le sue sonorità ha condotto la gente in un viaggio musicale con brani appartenenti alle diverse culture, dai Balcani alle tradizioni Klezmer, dal Centro al Sud America, fino ad arrivare alla musica d’autore italiana.

Suggestivo lo spettacolo di bolle che ha incantato grandi e piccini. Stracolma la Chiesa del San Giovanni per Alessandro Baricco. Un incontro coinvolgente, organizzato dalla Ubik e introdotto da Nunzio Belcaro, nel quale l’autore ha presentato il suo ultimo saggio “The Game”.

Oggi, giorno dell’Immacolata, ci sarà animazione su Corso Mazzini, dalle 17.30, con la carrozza di Babbo Natale che porterà in giro i bambini e le caratteristiche zampogne itineranti con Alessio Bressi e Giuseppe Muraca. In Galleria Mancuso si terrà il mercatino degli artigiani.

E poi l’esplosivo spettacolo di fuoco in Piazza Prefettura e il “Grande Lebusky Show” in Piazza Grimaldi, dove la tradizione del clown classico e moderno si mescolerà con il teatro di strada.

Riapriranno le Gallerie del San Giovanni che potranno essere visitate dalle 17.30 e alle 20.30 e poi tutti al Comunale dalle 20.45 con Ambra Angiolini e Matteo Cremon che porteranno in scena “La guerra dei Roses”, spettacolo rientrante nella stagione di Ama Calabria.

Come da tradizione, ci sarà anche il trenino di Natale, messo a disposizione e appositamente allestito dall’Amc. Il Complesso Monumentale del San Giovanni sarà aperto per visitare la mostra internazionale di Escher che tanto interesse sta riscuotendo, con la possibilità di far tour guidati alle 17.15 e alle 18.30. L’isola pedonale sarà in vigore dalle 17.30 alle 20.30.