Pallavolo Crotone pronta per affrontare la Bizantino di Bisignano

Impegno casalingo domani per la Provolley Crotone che alle 18.30, al Palamilone, ospiterà la Amaro Bizantino Pallavolo di Bisignano. I crotonesi vogliono riscattarsi dopo la prova opaca dello scorso fine settimana, tornando a fare punti e a muovere la classifica.

Non sarà affatto una partita facile, Rossano ha dimostrato di essere una delle squadre più attrezzate del campionato e ha come obiettivo minimo quello di centrare i playoff per poi giocarsi le sue carte.

I quattordici punti conquistati fino ad ora dimostrano che la compagine rossanese vuole fare sul serio e arriverà a Crotone agguerritissima e con l’intento di portare a casa un risultato pieno.

La Provolley però si è allenata bene in settimana e al di là di quanto riuscirà ad ottenere domani quello che non mancherà sarà l’impegno, visto che mister Celico ha lavorato soprattutto sulla testa dei suoi ragazzi.

Prima di Natale ci sarà un vero e proprio tour de force per i crotonesi che nella prossima settimana andranno a far visita alla Pallavolo Milani per poi affrontare nel giorno dell’antivigilia il Bisignano in casa.