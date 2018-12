A fuoco auto a Guardavalle, completamente distrutta: s’indaga sulle cause

Un fumo denso e acre che ha avvolto la zona creando disagi ai residenti ed un’auto completamente distrutta. È questo il bilancio dell’incendio avvenuto nella notte scorsa a Guardavalle Superiore dove, in via Roma, ad andare a fuoco è stata una Fiat Grande Punto che era parcheggiata nei pressi dell'abitazione del proprietario.

L’arrivo immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato ha evitato il propagarsi delle fiamme anche alle vetture che erano parcheggiate nelle immediate vicinanze.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulla causa dell’incendio, ma sono comunque in corso tutti i rilievi del caso, sebbene non sia stato trovato in tal senso alcun elemento utile che possa far propendere su un’origine dolosa.