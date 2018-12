Crotone. Su via Veneto mercatino di Natale della Bet Joseph, nel segno della solidarietà

Si terrà domani, domenica 9 dicembre dalle 9 del mattino, su via Vittorio Veneto, difronte al palazzo comunale di Crotone, un mercatino di Natale organizzato dall’associazione Bet Joseph ed il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas ed andrà in beneficenza per le persone indigenti.

L’associazione è costituita da donne, tutte volontarie, che operano attraverso un laboratorio di artigianato ed offre anche un centro di ascolto e supporto scolastico.