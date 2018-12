Slot illegali e alterate, scattano sequestro e denuncia in un circolo privato

Sei “New Slot”, ovvero delle macchinette per il gioco, sono state sequestrate, insieme al denaro che contenevano, in un circolo privato di Rossano-Corigliano dagli uomini della Guardia di Finanza.

Gli apparecchi non erano infatti collegati al sistema di controllo delle giocate dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, quindi, risultati totalmente illegali.

Ne è scattata così la denuncia per il presidente del circolo alla Procura di Castrovillari per i reati di frode informatica ed esercizio abusivo dell’attività di giuoco.

Le fiamme gialle hanno eseguito un’ispezione sulle Slot appurando non solo che permettevano di ottenere vincite in denaro ma che il codice identificativo di ciascuna di esse, che viene gestito dall’Agenzia delle Dogane in maniera univoca, era falso in quanto il numero di matricola era lo stesso per tutti e sei gli apparecchi.

Inoltre, le schede di gioco installate non erano omologate e prive delle certificazioni obbligatorie come il “nulla osta di conformità, di distribuzione e di messa in esercizio”.

Le slot erano state dunque alterate nel funzionamento e senza il collegamento informatico consentivano il gioco “illegale” poiché senza il controllo degli organi competenti e pertanto senza che sugli stessi si potesse applicare le tasse conseguenti; infine riducevano di fatto le possibilità di vincita ai giocatori.