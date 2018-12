Droga: aveva hashish e soldi falsi, arrestato 22enne di Scalea

I Carabinieri di Orsomarso hanno arrestato un giovane incensurato per detenzione ai fini di spaccio di hashish. La notte scorsa un 22enne è stato fermato con la sua auto, nella quale, dopo una perquisizione, vi erano un bilancino di precisione e 40 grammi di hashish, divisi in dosi, nascosti in un incavo ricavato nell’abitacolo. I controlli sono poi proseguiti a casa del ragazzo dove, nella sua camera da letto, vi erano 5mila euro in contanti. Tra le banconote, di piccolo taglio, ve ne erano alcune palesemente false. Il giovane, che dovrà rispondere anche di spendita e introduzione nello stato di monete false.

La Procura di Paola ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Scalea e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.