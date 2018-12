Crotone. Sottoscritto protocollo di legalità per contrastare caporalato

È stato sottoscritto questa mattina in Prefettura il protocollo di legalità tra le parti sociali e gli uffici competenti per il contrasto al caporalato e lo sfruttamento del lavoro nero in agricoltura. Presenti i rappresentanti di Ispettorato Territoriale del Lavoro, Inps, Inail, Asp, Confagricoltura, Flai- Cgil, Fai-Cisl. Erano assenti i rappresentanti della Coldiretti e della Uila-Uil, che hanno comunque aderito al protocollo, condividendone lo spirito e le finalità.

Tutti gli attori hanno condiviso la necessità di innalzare il livello di prevenzione del contrasto al caporalato e al lavoro sommerso e irregolare, fenomeno che sebbene non presenti dimensioni particolarmente preoccupanti in questa provincia, è meritevole comunque di riflessione, soprattutto in un’ottica di prevenzione.

Il coordinamento ed il monitoraggio dell’attuazione del protocollo sarà effettuato dalla Prefettura con cadenza semestrale, anche mediante incontri specifici con i sindacati, le organizzazioni professionali agricole e gli organismi ispettivi, anche al fine di apportare le eventuali modifiche ed integrazioni per renderlo uno strumento sempre più efficace ed attuale.